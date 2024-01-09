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09 января, 19:45

Город

Более 200 исторических объектов отреставрировали в столице в 2023 году

Более 200 исторических объектов отреставрировали в столице в 2023 году

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За 2023 год в Москве отреставрировали более 200 исторических объектов разных эпох: от советских памятников до храмов, дворянских усадеб и доходных домов. Самыми значимыми проектами стали павильоны ВДНХ, депо "Три вокзала" и Театр Эстрады.

В последнем, например, установили новые кресла. Также там восстановили паркет, отреставрировали живописное панно, заменили декларативную тканевую отделку купола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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