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Общество

Новости часа: Бирюков рассказал о работе системы жизнеобеспечения столицы

Новости часа: Бирюков рассказал о работе системы жизнеобеспечения столицы

Очевидцы заметили драку двух лисиц на территории детского сада в Котельниках

В Москве завершили ремонт причала "Стадион Лужники-Северный"

Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Аварию ликвидировали на трубопроводе на северо-востоке Москвы

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Трубы с горячей водой прорвало на северо-востоке Москвы

Новости часа: легковой автомобиль и электричка столкнулись на переезде в Подмосковье

Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения города работают штатно в условиях аномально низких температур. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гидрометцентр спрогнозировал потепление до 0 градусов в Москве к концу недели. Температура воздуха начнет увеличиваться после 11 января.

В столице Бразилии силовики выставили заграждения у лагеря протестующих. Об этом сообщили СМИ.

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