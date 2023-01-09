Новости часа: Бирюков рассказал о работе системы жизнеобеспечения столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения города работают штатно в условиях аномально низких температур. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гидрометцентр спрогнозировал потепление до 0 градусов в Москве к концу недели. Температура воздуха начнет увеличиваться после 11 января.

В столице Бразилии силовики выставили заграждения у лагеря протестующих. Об этом сообщили СМИ.