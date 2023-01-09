В Москве завершили ремонт причала "Стадион Лужники-Северный"

Причал "Стадион Лужники-Северный" снова готов принимать суда, его капитально отремонтировали. Этого ни разу не делали с момента ввода в эксплуатацию в 1956 году.

На причале восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства. Еще там установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали.

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