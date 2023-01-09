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Более 70 тысяч человек посетили московские новогодние инфоцентры для туристов

Более 70 тысяч человек посетили московские новогодние инфоцентры для туристов

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Новогодние московские инфоцентры для туристов посетили более 70 тысяч человек. Итоги их работы подвела заммэра столицы Наталья Сергунина.

Шесть точек открыли в аэропортах и популярных местах для прогулок в городе. Среди них – парк "Зарядье", Манежная площадь, Северный речной вокзал. Еще четыре точки работали в других регионах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани.

Сотрудники рассказывали гостям о достопримечательностях столицы, рождественских ярмарках, зимних развлечениях, а также приглашали поучаствовать в VR-экскурсиях и мастер-классах. За пределами Москвы центры посетили 10 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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