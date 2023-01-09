Более 70 тысяч человек посетили московские новогодние инфоцентры для туристов

Новогодние московские инфоцентры для туристов посетили более 70 тысяч человек. Итоги их работы подвела заммэра столицы Наталья Сергунина.

Шесть точек открыли в аэропортах и популярных местах для прогулок в городе. Среди них – парк "Зарядье", Манежная площадь, Северный речной вокзал. Еще четыре точки работали в других регионах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани.

Сотрудники рассказывали гостям о достопримечательностях столицы, рождественских ярмарках, зимних развлечениях, а также приглашали поучаствовать в VR-экскурсиях и мастер-классах. За пределами Москвы центры посетили 10 тысяч человек.

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