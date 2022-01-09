Скульпторы создают в Парке Горького ледяные и снежные фигуры

Скульпторы из разных стран сейчас создают ледяные фигуры в Парке Горького. Художники из Финляндии, Италии, Узбекистана специально приехали в Москву, чтобы принять участие в фестивале "Снег и лед".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.