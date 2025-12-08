Специалисты приступили к возведению фундамента моста в Мнёвниковской пойме

Специалисты приступили к возведению фундамента пешеходного моста в Мнёвниковской пойме. Для этого с помощью техники бурят глубокие скважины.

Позже на этих площадках установят краны и начнут собирать пролеты моста. Он соединит восточную часть поймы с парком "Фили" и обеспечит подход к станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Длина нового объекта составит около 200 метров, а ширина – почти 12.

