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08 декабря, 22:30

Город

Южный речной вокзал украсили елкой и километрами гирлянд

Южный речной вокзал украсили елкой и километрами гирлянд

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Гигантская елка, деревья из золота и километры гирлянд украсили Южный речной вокзал. К Новому году на территории и внутри здания появились десятки локаций для праздничных фотографий. Атмосфера праздника чувствуется и на Северном вокзале. Там также установили инсталляции для эффектных снимков. Центральное здание и близлежащую аллею в парковой зоне украсили арки из еловых веток. Настроения добавляет также бесплатный каток, который оборудовали на площади перед вокзалом. К Новому году преобразится и общественный транспорт: с 15 декабря в Дептрансе планируют запустить поезда метро, автобусы, электробусы и трамваи с праздничным оформлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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