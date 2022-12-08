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Еще три новые парковки со шлагбаумом появились в столице – Ликсутов

Еще три новые парковки со шлагбаумом появились в столице – Ликсутов

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Еще три новые парковки со шлагбаумом появились в Москве. Две из них – перехватывающие, чтобы водителям было удобно и выгодно продолжать поездку на метро. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Также добавились абонементные места, чтобы жители могли оставлять автомобили у дома.

На данный момент в столице работает более 150 парковок со шлагбаумом. Там для автомобилистов обустроено свыше 22 тысяч мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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