Москвичам рассказали, каким будет Южный речной вокзал после открытия

Южный речной вокзал почти готов к открытию. На здании появился новый шпиль и электронные часы. Кроме того, специалисты восстановили пять скульптур в античном стиле, украшающие здание.

Архитекторы вместе с инженерами воплощают и новые задумки. Там обустроят смотровую площадку в виде палубы и специальный козырек, который будет отражать воду.

С открытием речного вокзала у жителей района появится не только транспортный узел, но и культурное пространство. На нижнем ярусе будут магазины, кафе и офисы круизных туроператоров. На втором – музей транспорта и даже концертный зал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.