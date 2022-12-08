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Москвичам рассказали, каким будет Южный речной вокзал после открытия

Москвичам рассказали, каким будет Южный речной вокзал после открытия

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Южный речной вокзал почти готов к открытию. На здании появился новый шпиль и электронные часы. Кроме того, специалисты восстановили пять скульптур в античном стиле, украшающие здание.

Архитекторы вместе с инженерами воплощают и новые задумки. Там обустроят смотровую площадку в виде палубы и специальный козырек, который будет отражать воду.

С открытием речного вокзала у жителей района появится не только транспортный узел, но и культурное пространство. На нижнем ярусе будут магазины, кафе и офисы круизных туроператоров. На втором – музей транспорта и даже концертный зал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоРоман Карлов
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