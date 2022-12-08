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14:15

Город

Коммунальные службы начали устранять последствия снегопада в Москве

Коммунальные службы начали устранять последствия снегопада в Москве

Специалисты ЦОДД рассказали о загруженности столичных дорог в течение 8 декабря

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Коммунальные службы Москвы начали устранять последствия снегопада

В Москве коммунальные службы начали убирать последствия снегопада. За ночь 8 декабря в столице выпало до одного сантиметра снега, а в течение дня это количество удвоится.

Сотрудники городских служб уделяют особое внимание к состоянию улично-дорожной сети, потому что уже произошло несколько ДТП из-за погодных условий в разных районах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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