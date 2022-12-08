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Коммунальные службы Москвы начали устранять последствия снегопада

Коммунальные службы Москвы начали устранять последствия снегопада

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В Москве коммунальные службы начали убирать последствия снегопада. За ночь в столице выпало до одного сантиметра снега, а в течение 8 декабря это количество удвоится.

В данный момент городские службы очищают дворы, тротуары, подходы к остановкам и станциям метро. Особое внимание они уделяют состоянию улично-дорожной сети, так как из-за погодных условий в разных районах Москвы уже произошло несколько ДТП.

Сколько может выпасть снега в ближайшие дни? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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