Ландшафтная зона и тропа здоровья появились в будущем парке "Яуза"

В будущем парке "Яуза" появились ландшафтная зона и тропа здоровья. Они расположены на участке вдоль Северодвинской улицы. Об этом рассказали в столичном правительстве.

Ландшафтная территория создана методом геопластики: на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов. А тропу здоровья обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия – кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.