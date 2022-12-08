Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Город

Ландшафтная зона и тропа здоровья появились в будущем парке "Яуза"

Ландшафтная зона и тропа здоровья появились в будущем парке "Яуза"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Манул Тимофей получил угощение от сотрудников Московского зоопарка

Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов

Департамент развития новых территорий рассказал о парковочных местах в ТиНАО

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 4 балла

Небоскреб высотой почти 400 метров появится в "Москва-Сити"

Праздничные развлечения ждут гостей в новогодние каникулы на территории ВДНХ

"Мой район. Навигатор": в Южном Чертанове отремонтировали "Дом-линейку"

"Мой район. Навигатор": реконструкция Южного речного вокзала в столице

В будущем парке "Яуза" появились ландшафтная зона и тропа здоровья. Они расположены на участке вдоль Северодвинской улицы. Об этом рассказали в столичном правительстве.

Ландшафтная территория создана методом геопластики: на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов. А тропу здоровья обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия – кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика