Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала цирк на проспекте Вернадского. Первой правильный ответ прислала телезрительница Татьяна.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.