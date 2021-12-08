Фестиваль "Путешествие в Рождество" проведут в соответствии с санитарными правилами

Традиционный праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в столице 10 декабря и будет работать до 9 января. Москвичей и гостей города ждут праздничные ярмарки с катками, каруселями, торговыми шале, палатками с едой и зимними напитками.

Все фестивальные площадки будут работать в строгом соответствии с санитарными правилами: на входе посетителям будут измерять температуру, а все торговые шале и зоны общепита оснастят терминалами с возможностью бесконтактной оплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.