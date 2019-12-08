Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря 2019, 09:15

Город

Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

В столице готовятся к открытию рождественского фестиваля

Мастер-классы по реставрации икон прошли в Коломенском

Москву заканчивают украшать к новогодним праздникам

"Два кадра": химчистка

Представители 11 регионов рассказывают о своей кухне на Дальневосточной ярмарке

Валидаторы и турникеты на МЦД синхронизировали

В Москве готовят площадки для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москву заканчивают украшать к новогодним праздникам

Московские трамваи будут ходить по новым рельсам

Проезд по МЦД будет бесплатным до 9 декабря. С понедельника пассажиры Московских диаметров начнут пользоваться "Тройкой" и социальными картами.

Сейчас специалисты тестируют все терминалы, чтобы не было сбоев в оплате. На МЦД проезд по тарифу "Кошелек" стоит 38 рублей. В зоне "Пригород" пассажирам придется заплатить 45 рублей, а за границами МЦД стоимость поездки складывается из двух составляющих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
город транспорт видео Иван Лозовой Сергей Бондаренко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика