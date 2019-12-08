Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

Проезд по МЦД будет бесплатным до 9 декабря. С понедельника пассажиры Московских диаметров начнут пользоваться "Тройкой" и социальными картами.

Сейчас специалисты тестируют все терминалы, чтобы не было сбоев в оплате. На МЦД проезд по тарифу "Кошелек" стоит 38 рублей. В зоне "Пригород" пассажирам придется заплатить 45 рублей, а за границами МЦД стоимость поездки складывается из двух составляющих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.