Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

В Тверском районе города открыли здание полиции по индивидуальному проекту. Это событие было приурочено к профессиональному празднику. В трехэтажном корпусе есть все для работы и учебы. При проектировании также предусмотрели спортплощадку.

Потепление сохранится в Москве до начала следующей недели, после чего в столице начнется метеорологическая зима. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня температура воздуха превысит норму почти на 5 градусов. Так, в дневные часы воздух прогреется почти до 9 градусов, однако тепло будет сопровождаться сильным ветром.

В предстоящие выходные дни в столице изменится схема движения ряда трамваев. Они не будут ходить по Бауманской улице. От станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Новослободской" будет курсировать один рейс, а 37 маршрут пройдет от платформы МЦД Новогиреево до Лефортовского моста.

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