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Новости

08 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

Москвичам сообщили, что можно купить на ярмарке локальных производителей в столице

Еще пять "выделенок" для общественного транспорта заработали в Москве

"Мой район. Навигатор": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%

"Мой район. Навигатор": рыбный рынок откроется возле станции метро "Косино" в ноябре

"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

"Жизнь в большом городе": градостроительная Москва

Москвичам сообщили, какие станции построят на финальном участке Троицкой линии метро

Макет Москвы показали в Музее городского хозяйства столицы на ВДНХ

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года. Пользу и возможные риски при использовании искусственного интеллекта уже обсуждают в столице.

В "Крокус Экспо" открылся масштабный форум "Финополис". Москва уже несколько лет активно внедряет цифровые технологии во все сферы городской жизни.

В Музее городского хозяйства столицы на ВДНХ открыли 13-метровый макет Москвы. Открытие прошло в рамках выставки-форума "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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