Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года. Пользу и возможные риски при использовании искусственного интеллекта уже обсуждают в столице.

В "Крокус Экспо" открылся масштабный форум "Финополис". Москва уже несколько лет активно внедряет цифровые технологии во все сферы городской жизни.

В Музее городского хозяйства столицы на ВДНХ открыли 13-метровый макет Москвы. Открытие прошло в рамках выставки-форума "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.