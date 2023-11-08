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08 ноября, 12:15

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Павильон "Макет Москвы" начал работу на ВДНХ после реконструкции

Павильон "Макет Москвы" начал работу на ВДНХ после реконструкции

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На ВДНХ после реконструкции открыли павильон "Макет Москвы". На данный момент площадь макета составляет 429 квадратных метров – это модель города в рамках Садового кольца. Более 23 тысяч зданий и сооружений выполнены в масштабе 1:400.

Специалисты отремонтировали отдельные объекты и сооружения макета, а также частично заменили светодиодные элементы подсветки. Также в павильоне модернизировали звуковую систему для усиления эффектов во время светотехнических шоу и экскурсий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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