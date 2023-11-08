08 ноября, 07:15Город
Причалы речного транспорта Москвы подготовили к зиме
Причалы речного транспорта Москвы подготовили к зиме. Об этом сообщили в столичном правительстве.
Специалисты проверили все 44 пассажирских причала Москвы-реки. В частности, там очистили и промыли лестницы, гранитные покрытия и ограждения.
Летом сотрудники комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке на 11 точках и углубили акватории шести из них. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов.
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