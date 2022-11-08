Трамвайные пути обустроят на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу

В Москве трамвайные пути огораживают от автомобильных дорог на Измайловском и Серпуховском Валу, а также на Волочаевской улице. Это должно помочь сделать движение еще безопаснее и комфортнее. В целом, как рассказали в столичном Дептрансе, средняя скорость трамваев увеличится на 30%.

В столице обособлено от автодорог уже около 60% трамвайных линий. На данный момент также ведутся работы по отделению путей в Ростокинском проезде, а на улицах Свободы и Костякова их уже завершили.

Предполагается, что в 2023 году от дороги отделят 80% всех трамвайных путей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.