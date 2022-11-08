Яркость аттракциона "Солнце Москвы" в ночное время отрегулируют в соответствии с нормами

На слишком интенсивную ночную подсветку самого большого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" пожаловались жители соседних домов. По их словам, она превышала нормы в несколько раз.

Настройку света с помощью специальной программы в настоящее время заканчивают. Отмечается, что программа регулирует мощность светового потока, гамму цветов и частоту их изменения. В пресс-службе аттракциона отметили, что проект карусели, в том числе и освещение, еще перед началом стройки прошел все необходимые согласования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.