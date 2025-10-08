Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 22:45

Город

Здание булочной Филиппова начали реконструировать на Тверской улице

Здание булочной Филиппова начали реконструировать на Тверской улице

Аудиосообщения в столичном беспилотном трамвае озвучили с помощью ИИ

"Вопрос спорный": в Москве семью с ребенком могут выселить из квартиры из-за мошенника

Новости социального блока Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Туман и облачность не позволят увидеть ночной звездопад в столичном регионе

Новости Москвы: навесы "сухие ноги" установят на городском вокзале Славянский бульвар

"Новости дня": парк "Дубрава" обновили в Куркине

Африканские акациевые крысы появились в Московском зоопарке

Парк "Дубрава" преобразили в Куркине

Булочную Филиппова возрождают на Тверской улице в Москве. В советское время на этом месте открыли Булочную № 1. Десятилетиями там продавали свежий хлеб, пироги и другие изделия.

На данный момент здание, расположенное по адресу Тверская улица, дом 10, находится на реконструкции. Инвестор планирует сделать гостиницу и открыть булочную-кофейню на историческом месте.

Когда она начнет работу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика