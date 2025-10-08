Здание булочной Филиппова начали реконструировать на Тверской улице

Булочную Филиппова возрождают на Тверской улице в Москве. В советское время на этом месте открыли Булочную № 1. Десятилетиями там продавали свежий хлеб, пироги и другие изделия.

На данный момент здание, расположенное по адресу Тверская улица, дом 10, находится на реконструкции. Инвестор планирует сделать гостиницу и открыть булочную-кофейню на историческом месте.

Когда она начнет работу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.