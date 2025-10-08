Форма поиска по сайту

08 октября, 22:30

Город

Пилотные проекты КРТ для расселения ветхого жилья реализуют в нескольких районах Москвы

Пилотные проекты КРТ для расселения ветхого жилья реализуют в нескольких районах Москвы

В нескольких районах столицы готовятся пилотные проекты по переселению из ветхого жилья в ходе комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Новый механизм поможет тем, чьи дома не вошли в программу реновации. Теперь у них появится возможность переехать в современные квартиры.

Для этого собственники и жители по договору социального найма должны проголосовать для включения в программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

