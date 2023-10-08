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08 октября, 09:15

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Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничили из-за строительных работ

Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничили из-за строительных работ

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Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничили из-за строительных работ. До 20 ноября на одном из участков развязки недоступны две полосы.

Временно закрыли движение в проезде на 24-м километре, а именно от владения 12 до владения 1, корпус 1. Также по внешней стороне кольца на 25-м километре от владения 4, строение 8 до владения 1, корпус 1 по 24-му километру кольца. Для проезда оставят пять полос за счет переразметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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