Коммунальщики рассказали о происхождении сугроба в Отрадном

В Отрадном появился снег. Фото на фоне сугроба запостили в соцсетях. Оказывается, все дело в новой технологии ремонта труб холодного водоснабжения. Подробности появились в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Там рассказали, что используется пропитанный специальной смолой стеклопластиковый рукав. Его и привозят в машине со льдом, чтобы смола не затвердела раньше времени.

Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают горячую воду. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри. Гарантия на такой ремонт полвека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.