08 сентября, 13:30

Город

На улицах в Москве стало появляться праздничное оформление ко Дню города

Более 13 млн поездок совершили на первых станциях Троицкой линии метро Москвы за год

Километры труб проверили и отремонтировали в столице перед началом отопительного сезона

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 8 сентября

Специалист рассказал, как действует вакцина от гриппа

Роботическая хирургия стала стандартом лечения онкологии в Москве

"Новости дня": на столичном маршруте № 149 появились новые электробусы

В Москве стартовала сезонная вакцинация от гриппа

Москва готова к отопительному сезону

На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

Москву украшают ко Дню города. Праздничное оформление появляется на мостах, площадях, вдоль дорог и на въездах в столицу. Город преобразят флаги, плакаты, декоративные конструкции, а также экраны и видеоинсталляции.

Как рассказал начальник отдела разработки программ департамента информационной политики АО "ОЭК" Дмитрий Сидорук, флагманской конструкцией стала инсталляция "Факел" высотой 15 метров и шириной 7 метров. На экранах и медиафасадах будут показывать ролики о столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

