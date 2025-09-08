На улицах в Москве стало появляться праздничное оформление ко Дню города

Москву украшают ко Дню города. Праздничное оформление появляется на мостах, площадях, вдоль дорог и на въездах в столицу. Город преобразят флаги, плакаты, декоративные конструкции, а также экраны и видеоинсталляции.

Как рассказал начальник отдела разработки программ департамента информационной политики АО "ОЭК" Дмитрий Сидорук, флагманской конструкцией стала инсталляция "Факел" высотой 15 метров и шириной 7 метров. На экранах и медиафасадах будут показывать ролики о столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.