08 сентября, 13:15

Километры труб проверили и отремонтировали в столице перед началом отопительного сезона

Километры труб проверили и отремонтировали в столице перед началом отопительного сезона

Несмотря на осеннюю жару, Москва уже готова к отопительному сезону. Проверили и отремонтировали километры труб, заменили коммуникации – при подходящей температуре останется только подать тепло.

Как сообщил представитель Мосводоканала Андрей Сидоренко, обследованы тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, подготовлены снегосплавные пункты, выполнены ремонты и замены оборудования. Компания заявила о полной готовности к наступлению холодов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

