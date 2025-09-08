Километры труб проверили и отремонтировали в столице перед началом отопительного сезона

Несмотря на осеннюю жару, Москва уже готова к отопительному сезону. Проверили и отремонтировали километры труб, заменили коммуникации – при подходящей температуре останется только подать тепло.

Как сообщил представитель Мосводоканала Андрей Сидоренко, обследованы тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, подготовлены снегосплавные пункты, выполнены ремонты и замены оборудования. Компания заявила о полной готовности к наступлению холодов.

