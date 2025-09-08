Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

"Интервью": Екатерина Драгунова – о начале учебного года для студентов

Выставка Русского музея с образами Москвы откроется на ВДНХ ко Дню города

Музыкант Леван Горозия рассказал о создании песни "По Кольцевой" о московском метро

Городские камеры показали трафик на 25-м километре МКАД

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве в ночь на 6 сентября

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в Москве днем 6 сентября

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась выставка с шедеврами Русского музея

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У станции метро "Народное ополчение" благоустроят территорию, сообщил Сергей Собянин. Чтобы пассажирам было удобно добираться до метро, сделают тротуары, приведут в порядок улично-дорожную сеть. Станция строится в районе Хорошёво-Мнёвники с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова.

"Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест в разных частях столицы, а также к решению крупных градостроительных задач. В частности, город выделил 11 земельных участков для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Восемь образовательных учреждений общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров возводят на востоке столицы. Новые школы и детские сады рассчитаны в общей сложности на 1,7 тысячи мест.

