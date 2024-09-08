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08 сентября, 21:30

Город

"Цифровое Телевидение" приняло участие в праздновании Дня города в парке "Москино"

"Цифровое Телевидение" приняло участие в праздновании Дня города в парке "Москино"

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Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" принял участие в праздновании Дня города в кинопарке "Москино". Так, телеканал "Доктор" провел съемки программы "Доктор на работе". Специально для этого там были установлены декорации выездной студии, а эксперты провели очные консультации для всех желающих.

В свою очередь для юных гостей сюрпризы приготовил телеканал "Мульт". В кинотеатре "Москино" можно было посмотреть анимационные фильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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