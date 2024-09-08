Интерактивную программу представили на фестивале в "Музеоне"

Интерактивную программу представили на фестивале "Времена и эпохи" в "Музеоне". Там проходит историческая реконструкция "Речной порт XVII века". Мероприятие включает в себя 45-минутное представление.

Спектакль рассказывает о том, как выстраиваются отношения между режиссером, съемочной группой, артистами и танцорами. Зрителям показывают, как проходят репетиции, строится процесс съемок, а также последний дубль. Кроме того, все желающие могут попробовать себя в кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

