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08 сентября, 16:15

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Интерактивную программу представили на фестивале в "Музеоне"

Интерактивную программу представили на фестивале в "Музеоне"

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Интерактивную программу представили на фестивале "Времена и эпохи" в "Музеоне". Там проходит историческая реконструкция "Речной порт XVII века". Мероприятие включает в себя 45-минутное представление.

Спектакль рассказывает о том, как выстраиваются отношения между режиссером, съемочной группой, артистами и танцорами. Зрителям показывают, как проходят репетиции, строится процесс съемок, а также последний дубль. Кроме того, все желающие могут попробовать себя в кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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