На гастрофестивале предлагают попробовать этнические блюда

На гастрономическом фестивале, который проходит на Манежной площади в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", гостям предлагают попробовать этнические блюда.

Например, желающие могут продегустировать мясо дикого северного оленя, приготовленного по авторскому сибирскому рецепту. Среди деликатесов на выбор также представлены чебуреки с магаданской креветкой, крабом и дальневосточным минтаем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.