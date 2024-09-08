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08 сентября, 15:15

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На гастрофестивале предлагают попробовать этнические блюда

На гастрофестивале предлагают попробовать этнические блюда

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На гастрономическом фестивале, который проходит на Манежной площади в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", гостям предлагают попробовать этнические блюда.

Например, желающие могут продегустировать мясо дикого северного оленя, приготовленного по авторскому сибирскому рецепту. Среди деликатесов на выбор также представлены чебуреки с магаданской креветкой, крабом и дальневосточным минтаем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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