Телеканал Москва 24 провел конкурс в "Музеоне" в честь Дня города

Телеканал Москва 24 провел конкурс в парке искусств "Музеон" в честь Дня города. В столичной зоне отдыха установили огромный ледяной куб, в котором заморожена коробка с планшетом KVADRA_T от российского производителя электроники.

Приз достался тому, кто смог быстрее всех растопить лед руками. При этом независимо от участия в конкурсе, все гости парка получили промокод на скидку. Его можно активировать на официальном сайте при покупке планшета в комплекте с фирменным чехлом-книжкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.