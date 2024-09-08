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08 сентября, 13:15

Город

Телеканал Москва 24 провел конкурс в "Музеоне" в честь Дня города

Телеканал Москва 24 провел конкурс в "Музеоне" в честь Дня города

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Зрители Москвы 24 поделились кадрами мероприятий ко Дню города

Телеканал Москва 24 провел конкурс в парке искусств "Музеон" в честь Дня города. В столичной зоне отдыха установили огромный ледяной куб, в котором заморожена коробка с планшетом KVADRA_T от российского производителя электроники.

Приз достался тому, кто смог быстрее всех растопить лед руками. При этом независимо от участия в конкурсе, все гости парка получили промокод на скидку. Его можно активировать на официальном сайте при покупке планшета в комплекте с фирменным чехлом-книжкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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