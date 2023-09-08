Парад поездов проведут на День города

Москва готовится к празднованию Дня города. На десятках площадок по всей столице гостей ждут различные мероприятия. Пройдут концерты, фестивали и мастер-классы.

В метро можно будет увидеть парад поездов. По БКЛ пустят различные типы составов – от ретро-поезда "Сокольники" до самых современных.

Кроме того, масштабное шоу пройдет в День города в "Лужниках". На спортивной арене появится мини-версия Москвы с магистралями и районами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.