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Новости

08 сентября, 14:30

Город

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут на День города

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут на День города

Новости часа: Собянин заявил об окончании I этапа программы реконструкции поликлиник

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города

Реконструкцию и строительство городских поликлиник провели в столице

Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Жителям столицы рассказали о мероприятиях МУФ-2023 в День города

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"Мой район. Обратная связь": обновление многоквартирного дома на юго-востоке столицы

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Москва готовится к празднованию Дня города. На десятках площадок по всей столице гостей ждут различные мероприятия. Пройдут концерты, фестивали и мастер-классы.

В метро можно будет увидеть парад поездов. По БКЛ пустят различные типы составов – от ретро-поезда "Сокольники" до самых современных.

Как будут праздновать день рождения Москвы? Какую программу подготовили? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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