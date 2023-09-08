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08 сентября, 13:45

Город

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города

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Москву готовят к празднику. В преддверии Дня города в столице промыли около двух тысяч инженерных сооружений. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства очистили мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Где было необходимо – провели ремонт.

Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и ограждения. В общей сложности в работах было задействовано 200 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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