Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед Днем города

Москву готовят к празднику. В преддверии Дня города в столице промыли около двух тысяч инженерных сооружений. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства очистили мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Где было необходимо – провели ремонт.

Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и ограждения. В общей сложности в работах было задействовано 200 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



