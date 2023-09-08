В "Зарядье" открылось выставочное пространство "Паркинг Галерея"

В Москве теперь можно больше углубиться в искусство – уникальное выставочное пространство открыли под землей. Новая галерея в "Зарядье" заняла почти три тысячи квадратных метров.

Первым проектом стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы. В экспозиции представлены почти 500 работ в разных техниках и жанрах – от живописи и скульптуры до видеоарта и компьютерных игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

