Пресс-конференция, посвященная качеству строительства, прошла в столице

8 сентября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция по теме "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве: 10 лет на страже качества и безопасности строительства в Москве".

О качестве строительства и реконструкции в городе, основных методах инструментального контроля качества строительных работ и применяемых материалов рассказывали:

