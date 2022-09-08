На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Валерий Халилов – дирижер духа". Она посвящена 70-летию со дня рождения военного дирижера, руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Выставка основана на воспоминаниях и рассказах самого Халилова, а также на архивах и фотоматериалах, предоставленных семьей.

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