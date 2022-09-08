Участок трассы М-12 "Москва – Казань" соединил ЦКАД и МБК

8 сентября запустили движение по первому участку трассы М-12 "Москва – Казань". Он соединил Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом.

Протяженность участка составила 23 километра. Проехать по нему можно на платной основе.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.