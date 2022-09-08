Движение по участку участку трассы М-12 "Москва–Казань" запустили 8 сентября

8 сентября запустили движение по первому участку трассы М-12 "Москва–Казань". Он соединил Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом.

Протяженность участка составила 23 километра. Проезд по новому участку платный.

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