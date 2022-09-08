Новости часа: 10 сентября будет ограничено движение транспорта у спорткомплекса "Лужники"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 сентября будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах у спорткомплекса "Лужники", сообщил Дептранс.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что обход Твери в рамках трассы М11 будет полностью завершен в 2024 году. Также он рассказал, что продление М12 до Владивостока получит выходы на Китай, Казахстан, Северную Корею и Монголию.