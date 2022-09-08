Реконструкцию бывшего кинотеатра "Витязь" завершат на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы, в районе Коньково, завершается реконструкция бывшего кинотеатра "Витязь". В здании появилось еще два этажа и подземный уровень, а общую площадь увеличили почти до 17 тысяч квадратных метров.

В обновленном кинотеатре будет 5 кинозалов, супермаркет, магазины одежды, аптека, отделение банка, салон красоты, фудкорт и терраса на крыше. Строители приступили к внутренней отделке лестниц и помещений общего пользования. По плану строительство полностью завершат до конца 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.