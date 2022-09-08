Новости часа: отопление дали уже в 240 социальных учреждениях Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отопление дали уже в 240 социальных учреждениях Москвы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Принц Гарри и его жена Меган отправятся в Шотландию после новостей о состоянии Елизаветы II. Об этом заявил их официальный представитель.

Владимир Путин открыл первый участок трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург в Подмосковье.