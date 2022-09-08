В Москве состоялась конференция комитета государственного строительного надзора города

В Москве состоялась пресс-конференция комитета государственного строительного надзора города и столичного центра экспертиз в строительстве. Именно эти организации следят за тем, чтобы возводимые объекты в Москве были качественными и безопасными. Особенно пристально контролируют дома, которые строят по программе реновации.

Мероприятие было приурочено к 10-летнему юбилею центра экспертиз. Его сотрудники выполнили более 150 тысяч государственных заказов. Самые массовые исследования – качество материалов, а также радиационные показания на местах строительств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.