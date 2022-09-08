Движение по первому участку трассы М12 Москва – Казань запустили 8 сентября

Движение по первому участку трассы М12 Москва – Казань открыли 8 сентября. Трасса соединит Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом. Протяженность отрезка составила 23 километра.

Проезд по новому участку платный. Когда будет готова вся трасса? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.