Новости часа: участок Тверской улицы перекрыт для подготовки ко Дню города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Тверской улицы перекрыт для подготовки ко Дню города, сообщил Дептранс.

Развязку нового типа открыли на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эстония закрывает въезд россиянам с 19 сентября. Для обладателей "шенгена" от других стран тоже. Об этом заявил МИД страны.