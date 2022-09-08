Часть центра столицы перекрыли перед Днем города

Центр столицы частично перекрыли перед Днем города. В праздничные выходные Тверская улица будет пешеходной, там начнут монтировать декорации.

Улицу поделят на четыре площадки, чтобы туда попасть, нужно будет пройти через металлоискатели. А где еще развернется праздник 10 и 11 сентября и куда обязательно стоит сходить? А также где перекроют дороги и по какому графику будет работать транспорт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.