Интерактивная экспозиция "Мечты о полете" откроется на ВДНХ в День города

В День города на ВДНХ откроется новая постоянная интерактивная экспозиция. Ее можно увидеть в центре "Космонавтика и авиация", а называться она будет "Мечты о полете". Там представят более 90 макетов отечественных самолетов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Главная особенность выставки – интерактивность. С помощью симулятора посетители смогут поуправлять самолетом, а кинетическая инсталляция покажет принцип работы крыльев летательных аппаратов.

Среди моделей – сверхзвуковой авиалайнер, самолет-амфибия, самый большой в мире турбовинтовой транспортный борт. Посетить новую экспозицию можно в часы работы центра со вторника по воскресенье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.