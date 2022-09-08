В Вешняках будут завершать благоустройство квартала в 32 гектара. Он находится в границах Вешняковской и Косинской улиц.

Там появилось несколько спортивных зон, которые станут местом притяжения поклонников воркаута, футбола, настольного тенниса и других видов спорта. Кроме того, привели в порядок площадки и на территориях учебных заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.