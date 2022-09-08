Московские службы перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня города

Городские службы Москвы переходят на усиленный режим работы на время празднования Дня города. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

С 9 сентября 1 500 аварийных бригад выходят на круглосуточные дежурства. Также усилят контроль за работой электросетей, соблюдением мер противопожарной безопасности и обеспечения порядка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.